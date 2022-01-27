Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана. У нас сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа наших двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами", – сказал Песков.

Он также добавил, что Эрдоган "будет рад принять все эти мероприятия в Турции" .