Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана. У нас сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа наших двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами", – сказал Песков.
Он также добавил, что Эрдоган
"будет рад принять все эти мероприятия в Турции".
"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", – отметил пресс-секретарь президента РФ.