Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком БК "Будивельник"
Сын украинского олигарха Игоря Коломойского вернулся в украинский баскетбол. Израэль Коломойский появился в заявке столичного "Будивельника", сообщает РБК-Украина.
Сегодня утром БК "Будивельник" на своем сайте поздравил с днем рождения своего вице-президента по баскетбольным операциям. И все бы ничего, но этим вице-президентом оказался 23-летний Израэль Коломойский.
Это первое упоминание о Коломойском на сайте столичного клуба, поэтому неизвестно, когда его назначили на должность.
Примечательно, что Израэль Коломойский также появился в заявке клуба на сайте ФБУ в качестве игрока. Израэль заявлен под номером 99.
Кто такой Израиль Коломойский
Родился 27 января 1999 года в Женеве (Швейцария).
Имеет гражданство Израиля и Швейцарии.
С лета 2018 учился в Кливлендском университете по специальности "спортивный менеджмент". Кроме обучения играл в университетской команде по баскетболу.
С февраля 2019 играл за израильский "Маккаби", с которым выиграл серебряные награды чемпионата.
В 2019 году перешел в БК "Днепр", с которым стал Чемпионом Украины 2019/2020.
Сезон 2021/2022 начинал в хорватском клубе "Соник-Пунтамика".
В марте 2021 Израэль Коломойский вместе с отцом попал под санкции США.
Напомним, что "Прометей" на последних секундах вырвал победу над "Хапоэлем" в матче Лиги Чемпионов.