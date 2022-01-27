Стрелок из Днепра сдался добровольно

Нацгвардиец, устроивший стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, сдался добровольно. Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов.

По его словам, стрелок находился в селе недалеко от Днепра. Там он попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В Нацполиции отметили, что военнослужащий был вооружен.

фото Национальной полиции

Пока мотивы совершения преступления неизвестны и будут устанавливаться следствием.

Напомним, в ночь на четверг на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии, после чего с оружием скрылся. В результате стрельбы пять человек погибли, а еще пятеро ранены.

Стрелком оказался 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук, на службе он был три месяца.

ГБР возбудило уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).