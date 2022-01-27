Жандармы Франции пересядут гибридные Peugeot 3008 Hybrid 225

Жандармы и полиция Франции пополнят свой парк новыми автомобилями Peugeot. Ранее они уже получили партию кроссоверов 5008, а в этом году к ним добавятся инновационные и экономичные 3008 Hybrid 225, сообщает Обозреватель.

Министерство внутренних дел Франции получило первую партию из 395 гибридных 3008 Hybrid 225, которые предназначены для Национальной жандармерии.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер 3008 Hybrid 225 соответствует всем требованиям с точки зрения выносливости, ходовых качеств, надежности и ликвидности. Источник: Peugeot

Подзаряжаемый гибридный кроссовер 3008 Hybrid 225 соответствует всем требованиям с точки зрения выносливости, ходовых качеств, надежности и ликвидности. Это в полной мере соответствует ранее обнародованными планам МВД Франции по переходу к использованию электрифицированных и полностью электрических моделей на службе полиции.

Суммарная отдача гибридной системы – 225 л.с. и 360 Нм. Автомобиль имеет тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВтч, который позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 56 км. Расход топлива в смешанном цикле WLTP составляет всего 1,4 л на 100 км.

Суммарная отдача гибридной системы – 225 л.с. и 360 Нм. Источник: Peugeot

Все автомобили для жандармерии будут иметь комплектацию Allure, окрашены в специальный синий оттенок Celestial blue, а также украшены символикой Gendarmerie Nationale. Кроме того, все кроссоверы для жандармерии получат комплект необходимого специального оборудования, средств связи и сигнальных устройств. Подготовка и модернизация производится специалистами компании EGP.