В "ЛНР" заявили о присутствии на Донбассе наемников из США

Начальник управления Народной милиции "ЛНР" Ян Лещенко заявил, что на Донбассе присутствуют наемники из американской частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, сообщает РИА Новости.

"В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater" , - сказал Лещенко.

По его словам, то, что западные инструкторы готовят подразделения ВСУ, стало известно еще в 2014 году.