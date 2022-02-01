Февральский тариф на газ для населения
Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения Украины на февраль 2022 года, сообщает УНИАН.
Согласно информации на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами, в зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.
Отмечается, что, по сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену - с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.
Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн за куб. м. Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) установила цену 7,79 грн за кубометр.
Далее следуют компании: Neogas с ценой 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцкводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн за куб. м, "Паливэнерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантия" - 7,95 грн за куб. об.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не изменила свой годовой тариф, предложив 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаззбут".
Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.