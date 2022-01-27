Украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике
Предоставление медицинской помощи для украинцев в поликлинике - это бесплатно, при условии декларации с врачом. Но есть услуги, за которые придется заплатить, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
В больницах с договором с НСЗУ медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий. Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, не входящие в Программу медгарантий. Список этих услуг утвержден Постановлением Кабинета министров.
Какие услуги платные
- Пациент решил пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию у узкого специалиста без направления врача по собственному желанию.
- Если частная больница не предоставляет медицинские услуги, в которых нуждается пациент, по договору с НСЗУ.
- Улучшенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание.
- Профилактический осмотр взрослых пациентов.
- Косметология, массаж, зубное протезирование
Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец — местные власти. Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.
Оплата за платные услуги производится официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек. Если с вас требовали деньги за безвозмездные услуги, на которые у больницы был договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ.