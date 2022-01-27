В Кремле отреагировали на ответ США по гарантиям безопасности

Содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Содержание документа – там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам", – сказал Лавров.

Кроме того, он заметил, что США не ответили на "главный вопрос" , а именно – не заявили об отказе от расширения НАТО на восток.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", — отметил министр.

При этом, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США сознательно игнорируют принцип неделимости безопасности, когда спокойное существование одного государства не может достигаться путем создания угрозы для другого.

"Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны", — отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва намерена и в дальнейшем делать упор на разъяснении "лукавой позиции Вашингтона" по поводу экспансии Североатлантического альянса.

"Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне", — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности.

Он заявил, что "соображения и озабоченности" не были учтены.

"Смотрите, вы же вчера слышали заявление и государственного секретаря, и господина Столтенберга, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ. Основываясь на это, поводов, конечно, не так много, но очевидно одно – я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок", – заявил Песков.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности.