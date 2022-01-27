В Украине прогнозируют до 70 тысяч заболевших COVID-19 в сутки

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Верховной Раде заявил, что в Украине в следующие несколько недель будет более 60−70 тысяч заболевших коронавирусом в сутки, сообщает Новое время.

"Следующие две-три недели мы будем иметь более 60−70 тысяч заболевших в сутки" , — сказал Радуцкий.

По словам нардепа, Омикрон у вакцинированных людей не вызывает тяжелые осложнения, но более уязвимы к этому штамму дети.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 32 393 человек — это самый высокий показатель с начала пандемии. Зафиксировано 154 летальных случая, 5237 пациентов выздоровели.

На прошлой неделе глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка коронавируса, наихудшая ситуация — в западных областях. Тогда же количество инфицированных в сутки снова начало превышать 20 тысяч, этот показатель соответствует ситуации конца ноября.