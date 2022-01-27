Школы и детсады Киева не закроют на карантин

В Киевской городской администрации приняли решение не закрывать столичные школы и детсады на карантин. Об этом, ссылаясь на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, сообщает пресс-служба﻿ КГГА.

﻿Отмечается, что решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении.

"За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения.