Мэр прифронтового Мариуполя заявил, что не видит признаков эскалации

Мэр прифронтового Мариуполя заявил, что не видит признаков эскалации
Фото: mariupolrada.gov.ua

Мэр прифронтового Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью Financial Times, что не видит признаков эскалации, передает﻿ "Политика страны".

﻿Мэр Мариуполя сказал, что не понимает обеспокоенности международного сообщества.

"Война разыгрывается на телевидении и в социальных сетях. Но я действительно не думаю, что существует риск такой войны", - сказал он.

Бойченко упрекнул Запад в нагнетании ситуации.

"Нет никаких признаков повышенной активности наших восточных друзей [России]. Я думаю, что наши друзья-политики [на западе] нагнетают ситуацию. Это часть переговоров, и все хотят поиграть мускулами", - добавил он.

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