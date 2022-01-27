Мэр прифронтового Мариуполя заявил, что не видит признаков эскалации
Мэр прифронтового Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью Financial Times, что не видит признаков эскалации, передает "Политика страны".
Мэр Мариуполя сказал, что не понимает обеспокоенности международного сообщества.
"Война разыгрывается на телевидении и в социальных сетях. Но я действительно не думаю, что существует риск такой войны", - сказал он.
Бойченко упрекнул Запад в нагнетании ситуации.
"Нет никаких признаков повышенной активности наших восточных друзей [России]. Я думаю, что наши друзья-политики [на западе] нагнетают ситуацию. Это часть переговоров, и все хотят поиграть мускулами", - добавил он.