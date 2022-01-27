Мэр прифронтового Мариуполя заявил, что не видит признаков эскалации

Мэр прифронтового Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью Financial Times, что не видит признаков эскалации, передает﻿ "Политика страны".

﻿Мэр Мариуполя сказал, что не понимает обеспокоенности международного сообщества.

"Война разыгрывается на телевидении и в социальных сетях. Но я действительно не думаю, что существует риск такой войны" , - сказал он.

Бойченко упрекнул Запад в нагнетании ситуации.