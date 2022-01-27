Умер звезда сериала "Мелроуз Плейс"

Еще одна звезда кино угасла навсегда в этом году. Стало известно о смерти Моргана Стивенса – звезды сериала 90-х "Мелроуз Плейс", сообщает Сегодня.

Сосед был обеспокоен тем, что актер не появлялся на улице уже несколько дней! Он позвонил в полицию, и те, зайдя в дом, нашли мужчину мертвым на кухне. По предварительным данным, Морган Стивенс скончался естественной смертью.

Морган Стивенс умер естественной смертью. / Фото: Скриншот из YouTube

Одним из самых ярких его персонажей был Ник Даймонд в популярном "Районе Мелроуз" ("Мелроуз Плейс"). Также он появлялся в проектах "Волтоны", "Слава", "Она написала убийство" и "Уокер, техасский рейнджер". Последней работой актера стала роль в шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски".