Под Радой проходит очередная акция ФЛП

Под зданием Верховной Рады проходит очередная акция протеста ФЛП. Однако сегодня количество протестующих значительно меньше, чем днями ранее.

Об этом сообщает Telegram-канал﻿ "Вести".



Сегодня под ВР протестует порядка 50 предпринимателей. Для сравнения – вчера под Радой собралось несколько сотен ФЛП, а во вторник, как заявляют сами члены движения, – протестующих было порядка 50 тысяч.