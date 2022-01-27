Под Радой проходит очередная акция ФЛП
Под зданием Верховной Рады проходит очередная акция протеста ФЛП. Однако сегодня количество протестующих значительно меньше, чем днями ранее.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вести".
Сегодня под ВР протестует порядка 50 предпринимателей. Для сравнения – вчера под Радой собралось несколько сотен ФЛП, а во вторник, как заявляют сами члены движения, – протестующих было порядка 50 тысяч.
"В целом, прекращение эпопеи предпринимателей можно объяснить анонсированной вчера отсрочкой на установку РРО и "скидкой" на штрафы. Очевидно, что парламент больше не пойдёт на налоговый компромисс", - пишет Телеграм-канал.