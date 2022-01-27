Реакция США на предложения РФ укрепляет безопасность в ЕС – Боррель

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности обеспечивает прочную основу для укрепления стабильности в Европе. Такое заявление сделал на своей странице в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Ответ НАТО на предложения России подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается текущая ситуация. Реакция США обеспечивает прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе. Путь для переговоров с нашей стороны открыт" , – написал Боррель.