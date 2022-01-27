Вспышка COVID-19 в ВР: нардепы утвердили новый график работы

Верховная Рада Украины приняла изменение календарного плана, и теперь отправляется на каникулы до 14 февраля. Об этом сообщают "Вести"﻿.

По крайней мере, пленарные заседания пока прекращаются. Слишком много депутатов болеет подтвержденным коронавирусом, из-за чего было принято решение доработать сегодняшний день, и следующие 2 недели провести за работой в комитетах.

Так звучит официальное основание смены плана работы парламента, но есть в этом и другая интересная деталь. Советники глав государств-участниц Нормандского формата договорились снова встретиться в Берлине через 2 недели – украинская сторона попросила время подумать.

В эти 2 недели должны были произойти голосования Верховной Рады по некоторым политическим частям Минских соглашений, которые являются фундаментом всех встреч в формате Н4.

Теперь же даже теоретически ничего Рада принять не сможет.