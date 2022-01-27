В Кремле положительно оценили встречу "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивает итоги встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" в Париже, сообщает ТАСС.

"Никто, собственно, не ожидал, да и не мог ожидать каких-то прорывных пониманий или действий [от прошедшей встречи]", – признал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Однако, на его взгляд, "весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер" .

Хотя, по его словам, "формулировки этого текста не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения" .

"Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон – участников минского [переговорного] процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок", – добавил представитель Кремля.