В Кремле положительно оценили встречу "нормандской четверки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивает итоги встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" в Париже, сообщает ТАСС.
"Никто, собственно, не ожидал, да и не мог ожидать каких-то прорывных пониманий или действий [от прошедшей встречи]", – признал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.
Однако, на его взгляд,
"весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер".
Хотя, по его словам,
"формулировки этого текста не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения".
"Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон – участников минского [переговорного] процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок", – добавил представитель Кремля.
Но вместе с тем, он отметил, что
"нет худа без добра", и хорошо, что участники
"пытаются найти единое понимание".