Плюсовая температура и осадки: прогноз погоды на 28 января

В ближайшие сутки почти во всех областях Украины ожидается облачная погода и мокрый снег.

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В пятницу, 28 января, на севере страны температура воздуха будет колебаться от -1°C до +2°C, а ночью будет составлять от -5°C до +3°C. Прохладнее всего будет в Харькове – ночью температура опустится до -9°C. На востоке ночью похолодает до -7°C, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах от -1°C до +2°C. В центральной и южной части Украины температура воздуха будет от -1°C до +3°C днем и от -1°C до -3°C ночью. В Крыму днем будет тепло, там ожидается от +3°C до +5°C, а ночью температура снизится до -2...-4°C. В западных регионах температура будет колебаться от -1 до +2°C.

Практически во всех областях прогнозируется снег или мокрый снег. Ночью в Луганской и Одесской областях без существенных осадков. В центральных, восточных и южных областях ожидается ветер около 11-25 км/ч. В западных регионах будет более ветрено – около 22-30 км/ч, в Крыму прогнозируется ветер 18-31 км/ч.

В столице Украины, Киеве, в течение суток ожидается температура от 0°C до +2°C. Ветер 18-24 км/ч и мокрый снег.