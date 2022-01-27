Дания первой среди стран ЕС снимает карантинные ограничения

Правительство Дании заявило о снятии практически всех карантинных ограничений, несмотря на то, что количество зараженных новым штаммом "Омикрон" в Европе растет, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Уточняется, что новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса" , — заявила премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции в среду.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну распространения штамма "Омикрон".

По словам премьер-министра, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием".

"Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции. Вот почему правительство решило, что коронавирус больше не следует считать опасным заболеванием для общества" , - заявила она. ﻿

Это де-факто означает отмену всех внутренних ограничений, включая использование пропусков для вакцинации, обязательное ношение масок, раннее закрытие баров и ресторанов.

Впрочем, Дания все же намерена сохранить некоторые пограничные меры еще на четыре недели, включая тесты и/или карантин в зависимости от статуса иммунитета путешественников.