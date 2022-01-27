Стали известны имена жертв "днепровского стрелка"

Национальная гвардия Украины назвала имена погибших военнослужащих и гражданской женщины в результате стрельбы в Днепре, сообщает Деловая столица.

По данным пресс-службы Нацгвардии, погибли старший лейтенант Александр Буганов, младший сержант Александр Драган, старший солдат Артем Левковский, солдат Леонид Черник и контролер КПП Вера Лебединец.

Также сообщается, что для пятерых раненых в Днепре сотрудники Нацгвардии и Нацполиции сдают кровь. На областную станцию переливания крови прибыло более 40 человек.

Известно, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Особую тревогу у медиков вызывает 22-летняя Жанна, в которую трижды выстрелили в упор. У нее очень тяжелое ранение брюшной полости – пули задели кишечник, печень и позвоночник.