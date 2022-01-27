Стоимость нефти обновила семилетний максимум до $91

Нефть марки Brent достигла нового семилетнего максимума, подорожав почти до $91 за баррель, на фоне заявления Федрезерва США о планах в скором времени поднять процентные ставки для подавления инфляции, сообщает Новое время.

Согласно материалам Bloomberg, фьючерсы на Brent подорожали почти на доллар, а фьючерсы West Texas Intermediate также выросли до самого высокого уровня с 2014 года.

Отмечается, что в Федрезерв одобрил повышение процентных ставок в марте. Рост цен на нефть приближается, поскольку мировая экономика борется с безудержной инфляцией.

Как пишет издание, трейдеры также опасаются, что российская армия может начать вторжение в Украину. Пока в Москве отрицают подобные планы, в Citigroup заявили, что рост волатильности сырой нефти является признаком того, что рынок рассчитывает на повышенную премию за политический риск. Потенциально — не менее $5 за баррель.

Цены на нефть начали расти в начале 2022 года на фоне продолжающегося восстановления потребления энергии после разрушительного воздействия пандемии коронавируса. Запасы в некоторых ключевых центрах в начале года сокращались.