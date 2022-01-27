Частные ТЭС продолжают работу в максимальном режиме

Частные ТЭС продолжают работать максимальным количеством энергоблоков и покрывать дефицит электроэнергии в системе, несмотря на возобновление работы 2 энергоблоков АЭС, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго". Так, по состоянию на 13.00 27 января, в системе работает 14 из 15 блоков АЭС. В то же время в работе 41 блок ТЭС и ТЭЦ. Из них 29 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ, 5,5 блоков ТЭС "Центрэнерго" и пол блока Славянской ТЭС "Донбассэнерго".

26 января, согласно данным "Укрэнерго", в энергосистеме работало 46,5 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 8 блоков ТЭС "Центрэнерго", 31 блок ТЭС ДТЭК и 1 блок Славянской ТЭС.

Как свидетельствуют данные системного оператора, ТЭС ДТЭК Энерго для несения дополнительной нагрузки задействовали весь доступный состав оборудования, в частности, Кураховской, Приднепровской, Запорожской и Добротворской ТЭС. При этом Кураховская ТЭС впервые за долгое время работала семью энергоблоками, общей мощностью более 1 ГВт.