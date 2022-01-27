Рубль вырос на заявлении МИД РФ

Доллар и евро заметно усилили темпы падения на Московской бирже в четверг днем, рубль активно растет в обеих парах на заявлениях российского МИД о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной, сообщает Интерфакс.

Курс доллара составил 78,05 руб. в 14:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. Евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД РФ сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной.