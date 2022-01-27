Окружная дорога вокруг Киева: результаты конкурса Укравтодора

В конце 2021 года начался конкурсный отбор подрядчика, который построит первый участок объездной дороги, сообщает 24 Канал.

Отбор производителя работ проходит в три этапа. На первый этап – выражение заинтересованности – подали 5 компаний, 3 из которых прошли на следующий этап: представление квалификационных предложений. Он продлится до 1 февраля.

На третьем этапе участники пройдут оценку коммерческих предложений. После этого с победителем будет подписан договор и начато строительство.

Все три компании являются лидерами дорожного рынка и имеют опыт реализации сложных и масштабных инфраструктурных проектов:

ООО “Автомагистраль – Юг”

Bechtel Overseas Corporation

ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

Какую дорогу строим?

Первые участки Киевской объездной дороги – отрезок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет дорога категории Iа, протяженностью 18,050 км, с 9 искусственными сооружениями (мостами, путепроводами и эстакадами).

Новая объездная дорога объединит все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через город. Она будет состоять из 7 участков и большим мостовым переходом к югу от Киева.

Ее строительство позволит решить транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.