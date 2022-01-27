Елена Кравец рассказала, что ей помогает молодо выглядеть
По словам актрисы, она "никогда не делала, не делает и не собирается делать никаких уколов красоты", сообщает Корреспондент.
Звезда "Студии Квартал 95" Елена Кравец рассказала в Instagram-stories, как ей удается сохранять молодой вид своей кожи.
По словам актрисы, она много времени уделяет уходу за кожей и телом.
"Я хожу на массажи и всяческие остеопатические эстетические процедуры, – они касаются лица и тела. Я занимаюсь пилатесом. Хотелось бы регулярнее и тренеру, и мне, но пока, как получается. У меня такой пилатес, на тренажерах, с полным включением. Такой, серьезный вообще спорт", – рассказала Кравец.
Кроме того, она подчеркнула, что не делает и не собирается делать никаких уколов красоты.
"В силу того, что я пока не могу делать никаких там инъекций и всяческих таких процедур… Я, честно говоря, не очень люблю и не очень хочу, поэтому делаю все, что могу, чтобы выглядеть хорошо на свой возраст", – добавила звезда.