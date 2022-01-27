Россия продолжит дипломатический путь - Кулеба
Россия, по крайней мере, в ближайшие две недели, до следующей встречи советников лидеров "нормандской четверки", скорее всего, останется на дипломатическом пути, сообщает Укринформ.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Копенгаген.
"Хорошая новость: советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это значит, что, по крайней мере, в ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - отметил министр.
Кулеба также подчеркнул, что Украина готова двигаться по пути имплементации Минских договоренностей, напомнив, что они начинаются с безопасности.
"Однако Россия должна подходить к переговорам с желанием дойти до прогресса. К сожалению, наибольшее требование России состоит в том, чтобы Украина напрямую взаимодействовала с российскими марионетками в Донецке и Луганске, вместо того чтобы вести переговоры с Россией. Этого не произойдет. Это принципиальный вопрос", - подчеркнул министр.