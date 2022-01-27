Зеленский оценил "нормандские" переговоры в Париже

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи политических советников лидеров нормандской четверки, состоявшейся накануне в Париже. Украину на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Корреспондент.

В ОП отметили, что переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира. Также отмечается конструктивный характер встречи и намерение продолжить переговоры через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги" , – сказал Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.