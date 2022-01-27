Командующий Нацгвардии ушел в отставку
Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Об этом он заявил на брифинге в Днепре, сообщает Корреспондент.
"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - сказал Балан.
Балан добавил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране Южмаша, чтобы они не могли влиять на расследование. В свою очередь стрелку - нацгвардейцу Артему Рябчуку уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу, заявили на брифинге ГБР.
Рябчуку сообщили о подозрении по статьям:
- 115 (умышленное убийство);
- 408 (дезертирство)
- 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).
Правоохранители также проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении.
"В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - добавили на брифинге.