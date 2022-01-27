Китай выразил свою позицию касательно Украины

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив ситуацию вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

"Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, являются основным политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы практически. Китай будет поддерживать любые усилия, отвечающие направлению и духу этих соглашений" , – цитирует Синьхуа слова главы китайского МИД.

Глава МИД КНР призвал все стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что могло бы стимулировать напряженность или раздуть кризис.

Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть достигнута из-за вреда безопасности других, а региональная безопасность может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков.

По его словам, в 21 веке все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а "законные беспокойства России по безопасности должны быть восприняты серьезно и учтены".