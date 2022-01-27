В РФ заявили о негативном фоне для переговоров с НАТО

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности усиления присутствия НАТО на восточном фланге создают негативный фон для переговоров по гарантиям безопасности. ﻿Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.

"Подобные заявления генерального секретаря НАТО создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности. Они подтверждают, что обычной практикой альянса стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами" , - сказал он.

По оценке представителя МИД, НАТО объясняет свои действия по усилению присутствия в Восточной Европе "истерикой о российской угрозе странам альянса". При этом, отметил Зайцев, возле границ РФ регулярно совершают полеты самолеты-разведчики альянса, а силы НАТО отрабатывают атаки на российские объекты.

"Стратегическая авиация НАТО отрабатывает атаки на российские объекты и центры управления. Все военное планирование НАТО подчинено той же цели сдерживания России и достижения превосходства на всех потенциальных театрах военных действий и во всех операционных средах" , - сказал он.

Зайцев подчеркнул, что Москва никому не угрожает, однако альянс на протяжении десятилетий продолжает укреплять свой восточный фланг, активно осваивая территории новых государств - участников.