Chevrolet анонсировал "юбилейную" версию Corvette

Американская компания Chevrolet готовится в будущем году отметить 70-летие своей культовой модели Corvette. К торжествам будет выпущена специальная лимитированная серия 70th Anniversary Edition, сообщает Обозреватель.

Новинка будет доступна в двух вариантах – Corvette Stingray и Corvette Z06.

Для юбилейной серии будут предложены два варианта металлизированной окраски – белый перламутровый и серый "под карбон". Также можно будет заказать контрастные декоративные полосы – серые для белой машины и черные для серой. Также для версии 70th Anniversary Edition разработали особые эмблемы, которыми украсят кузов и ступицы колес.

Для юбилейной серии будут предложены два варианта металлизированной окраски – белый перламутровый и серый "под карбон". Источник: Chevrolet

В салоне появятся двухцветные кожаные кресла GT2 или Competition Sport, красная декоративная строчка для отделки интерьера, красные ремни безопасности, а также замшевые вставки на сиденьях и руле. Все варианты серии получат красные тормозные суппорты, комплект дорожных сумок, а купе Stingray – красную крышку двигателя.

Кроме того, все экземпляры Corvette, выпущенные в этом году получат памятную плакетку 70th Аnniversary на центральной консоли и декоративную аппликацию на нижней части заднего стекла.

Первый экземпляр Corvette Z06 в исполнении 70th Anniversary Edition будет продан на аукционе Barrett-Jackson 29 января, а все вырученные средства отправятся на благотворительность.