Витренко увидел изъян в сертификации "СП-2"

Нафтогаз предоставит немецкому регулятору аргументы, свидетельствующие об изъяне в процессе сертификации газопровода Северный поток-2. Об этом заявил глава НАК Юрий Витренко, комментируя информацию о создании дочерней компании Nord Stream 2 AG в Германии для регистрации СП-2, сообщает Корреспондент.

"Несмотря на то, что СП-2 – это единая труба, не имеющая ни одного интерконнектора, россияне хотят сертифицировать по правилам ЕС только 54 км из более 1200 км. Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода СП-1 уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода – от Усть-Луги в России до Лубмина в Германии" , - пишет Витренко в Facebook.

Он отметил, что Газпром хочет сделать свою недавно созданную дочернюю компанию Gas for Europe собственником и оператором лишь немецкой части СП-2, что является манипуляцией и неуважением к европейскому законодательству.

"Это прямо противоречит четко выраженной политической воле Европейского парламента и Совета ЕС, сознательно распространившим правила Третьего энергопакета на СП-2. Это произошло в апреле 2019 года. Газпром пытался в рамках регуляторных процедур получить освобождение от применения требований Третьего энергопакета ЕС к СП-2, однако сначала BNetzA, а впоследствии и Высший земельный суд Дюссельдорфа, отказали в предоставлении каких-либо преференций этому газопроводу" , - напомнил глава Нафтогаза.

Витренко выразил надежду, что в Германии "не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами".