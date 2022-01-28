Шевченко не будет тренировать сборную Польши - СМИ

Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко не будет тренировать национальную сборную Польши, сообщает УНИАН.

Известный журналист Игорь Цыганык в своем Твиттере сообщил, что Андрей Шевченко прекратил переговоры с Польским футбольным союзом. Как заявляет Цыганык, причиной тому стал действующий контракт с итальянским "Дженоа", который украинский тренер не смог разорвать.

"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Соглашение с "Дженоа" не удалось расторгнуть. Теперь поляки выбирают между своими" , - написал Игорь Цыганик.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши, но для этого ему нужно было уладить финансовые нюансы договора с "Дженоа".

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