Шевченко не будет тренировать сборную Польши - СМИ
Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко не будет тренировать национальную сборную Польши, сообщает УНИАН.
Известный журналист Игорь Цыганык в своем Твиттере сообщил, что Андрей Шевченко прекратил переговоры с Польским футбольным союзом. Как заявляет Цыганык, причиной тому стал действующий контракт с итальянским "Дженоа", который украинский тренер не смог разорвать.
"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Соглашение с "Дженоа" не удалось расторгнуть. Теперь поляки выбирают между своими", - написал Игорь Цыганик.
Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши, но для этого ему нужно было уладить финансовые нюансы договора с "Дженоа".
Андрей Шевченко: результаты работы в "Дженоа"
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).
- 15 января 2022 года "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко.