На польсько-белорусской границе нашли тело солдата

Недалеко от польско-белорусской границы нашли застреленным 22-летнего мужчину. Им оказался польский военнослужащий, сообщает Новое время.

Как информируют польские СМИ, тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Польши обнаружили недалеко от Беловежи. По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Отмечают, что это могло быть самоубийство.

На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.