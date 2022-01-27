На польсько-белорусской границе нашли тело солдата
Недалеко от польско-белорусской границы нашли застреленным 22-летнего мужчину. Им оказался польский военнослужащий, сообщает Новое время.
Как информируют польские СМИ, тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Польши обнаружили недалеко от Беловежи. По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Отмечают, что это могло быть самоубийство.
На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.
"Инцидент произошел до того, как солдат начал переодеваться на станции. Семья солдата была уведомлена и за ней наблюдал психолог", — говорится в сообщении.