Большинство немцев против поставки оружия Украине

В Германии провели опрос населения относительно поставок оружия украинскому государству для защиты от возможного вторжения России. Большинство опрошенных поддержали позицию правительства не оказывать оборонной помощи, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам DW, опрос провела компания YouGov. Результаты показали, что только 20% опрошенных немцев выступают за поставку оружия. В то же время 59% немцев поддерживают в этом вопросе правительство, которое решило не помогать летальным вооружениям Украине, а 21% граждан не ответили на вопрос.

Как показал опрос, против оборонной помощи выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге: