Голкипер "Динамо" получил тяжелые травмы после удара ногой в голову

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил серьезные повреждения в товарищеском матче на сборах в Испании против норвежского "Буде-Глимт", который обыграл луганскую "Зарю" в Лиге конференций. 20-летний голкипер сборной Украины во втором тайме опасно столкнулся с игроком соперников, сообщает Обозреватель.

На 56-й минуте форвард "Буде-Глимт" Лассе Нордасс вышел один на один с нашим вратарем. Руслан кинулся сопернику в ноги, но норвежец умышленно не стал перепрыгивать украинца, а сильно ударил того в голову.

Лассе Нордасс. Источник: кадр из видео

Как сообщает Telegram-канал "Динамо" Inside, по предварительным данным Нещерет получил сотрясение мозга, а также перелом носа.

Вратарь не смог продолжить встречу и его заменил Григорий Бущан. Матч завершился со счетом 1:1. На гол Витиньо на 20-й минуте номинальные гости ответили точным ударом Бонифаце.