Украинские миротворцы ликвидировали базу боевиков в Конго

В Конго в провинции Северное Киву украинские военные ударом с вертолета уничтожили базу боевиков Альянса демократических сил, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Facebook помощник командира 18-го отдельного вертолетного отряда Александр Савченко. По его словам повстанцы нападали на населенные пункты, грабили и убивали местных жителей. В связи с этим власти Конго обратились к Уганде с просьбой о помощи для противодействия боевикам. Однако отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствует эффективной борьбе.

"Для обеспечения защиты гражданских жителей руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по разведанным ранее военным целям противника с помощью вертолетов Ми-8 в районе города Буния. В ходе выполнения боевой задачи украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков" , — написал он.

Савченко добавил, что все плановые цели были успешно уничтожены.