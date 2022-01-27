В НАН прогнозируют ухудшение эпидситуации

Суточное количество новых случаев заболевания коронавирусом в Украине в начале февраля может достичь 52 тысяч. При этом, сейчас зафиксированы наивысшие показатели заражений и госпитализаций среди детей, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук о развитии эпидемии COVID-19 в нашей стране на 27 января – 8 февраля. Согласно расчетам за последнюю неделю, среднее количество новых случаев регистрируется на уровне 18,9 тысяч в сутки, а смертей – 125.

Эксперты считают, что уже через неделю ситуация существенно ухудшится. В период с 26 января по 1 февраля они прогнозируют от 25 до 34 тысяч заболеваний в сутки (средний показатель 29,8 тысяч), а в течении следующей недели – со 2 по 8 февраля – от 20 до 52,6 тысяч (средний показатель 39,2 тысячи).

В то же время отмечается, что доля детей среди заболевших и госпитализированных составила наивысший показатель за все время пандемии.