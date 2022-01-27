Пограничники Кыргызстана и Таджикистана устроили перестрелку

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, есть раненые, сообщает Новое время.

Кыргызская служба Радио Свобода ссылаясь на пограничная служба ГКНБ Кыргызстана передает, что таджикистанские военные «используют минометы и гранатометы», в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо идут перестрелки между подразделениями погранвойск Кыргызстана и Таджикистана.

В погранслужбе ГКНБ Кыргызстана заявили, что таджикистанские пограничники перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо. После переговоров представителей стран проезд снова открыли, но вскоре обстановка ухудшилась «в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям в местности Чыр-Добо».

До этого пресс-секретарь администрации Исфаринского района Таджикистана Зубайдулло Шамодов заявил, что именно Кыргызстан перекрыл дорогу и что представители местной власти из-за этого провели срочное совещание, передает таджикская служба Радио Свобода.

Источники издания сообщили, что погиб один житель таджикского села Сомониен. В Организации Договора о коллективной безопасности заявили о раненых в ходе перестрелки. Власти Таджикистана пока не комментировали случившееся на границе.

Информагентство Азия-Плюс сообщило со ссылкой на источники, что женщин и детей в селе Сомониен эвакуировали. Также Азия-Плюс пишет об 11 пострадавших таджикистанцах.

В ОАО Ошэлектро заявили, что часть сел Баткенской области Кыргызстана остались без электричества в результате стрельбы, передает Интерфакс.

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.

После конфликта на границе в конце апреля 2021 года, в результате которого погибли 36 человек с кыргызской стороны и 19 человек с таджикской, страны договорились о прекращении огня и юридическом оформлении границы.