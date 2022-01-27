Президент Эстонии высказался о требованиях РФ по НАТО
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что нет смысла обсуждать требование России по не расширении границ НАТО, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
При этом он подчеркнул, что нет никаких шансов вернуться к границам до 1997 года.
"Никаких шансов вернуться к ситуации, имевшейся до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", - цитируют эстонские СМИ слова Кариса.