Шмыгаль встретился с послами G7 и ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки и Евросоюза, сообщает Новое время.

"Усиление обороноспособности Украины и повышение экономической стабильности — лучший ответ на действия страны-агрессора" , — заявил Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил послов за усилия, направленные на поддержку реформ и демократических институтов. Премьер отметил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программ поддержки внедрения реформ и направить запрос в Фонд о создании новой программы.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова безотлагательно начать консультации с ЕС по созданию новой программы макрофинансовой помощи.