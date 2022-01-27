Шмыгаль встретился с послами G7 и ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки и Евросоюза, сообщает Новое время.
"Усиление обороноспособности Украины и повышение экономической стабильности — лучший ответ на действия страны-агрессора", — заявил Шмыгаль.
Шмыгаль поблагодарил послов за усилия, направленные на поддержку реформ и демократических институтов. Премьер отметил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программ поддержки внедрения реформ и направить запрос в Фонд о создании новой программы.
Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова безотлагательно начать консультации с ЕС по созданию новой программы макрофинансовой помощи.
"Четко понимаем важность постоянного внедрения курса реформ в Украине. Мы последовательно выполняли все взятые на себя обязательства, и будем продолжать эту работу", — подчеркнул премьер.