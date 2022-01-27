В ТКГ рассматривают Стамбул, как площадку для переговоров

В Трехсторонней контактной группе обсуждается возможность проведения очных встреч в Стамбуле. Ранее с такой инициативой выступала турецкая сторона, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Андрей Костин в эфире телеканала Дом.

По его словам, ранее при обсуждении такой инициативы ни одна из сторон не выражала своих возражений. В настоящее время предложение не отвергнуто, но Россия инициирует возвращение переговоров на площадку в Минске, отметил глава украинской делегации.

Костин также добавил, что это неприемлемо для Украины и, как он предположил, для международных посредников. Кроме того, очные встречи могут быть более конструктивными, чем видеоконференции, уточнил он.