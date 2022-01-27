В Запорожье "заминировали" ДнепроГЭС

Запорожские правоохранители в четверг искали взрывчатку на плотине Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) после получения анонимной информации о её минировании, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области., 27 января около 13.30. на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что плотина ДнепроГЭС будет подорвана - туда якобы заложена взрывчатка. Однако во время осмотра плотины сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ обнаружено не было.

При этом ими был найден лжеминер, которым оказался 53-летний местный житель, страдающий психическим расстройством.

На злоумышленника составлен административный протокол по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст.183 Кодекса Украины об административных правонарушения "Заведомо ложный вызов специальных служб". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также, в полиции заявили, что с утра четверга были вновь получены сообщения о минировании местных школ. Таким образом, из-за лжеминирований учебный процесс в образовательных учреждениях срывается уже четвертый день подряд. Злоумышленников разыскивает полиция.