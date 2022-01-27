"Скифское золото": МИД отреагировало на жалобу РФ

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова прокомментировала жалобу крымских музеев на решении Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине, сообщает Европейская правда.

Свое заявление она обнародовала в Facebook. Джепарова напомнила, что 26 января так называемые "музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине. В Крыму заявили о подаче кассационной жалобы на решение суда Амстердама о "скифском золоте"

По ее словам, в МИДе не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но она заверила, что "мы продолжим защиту своих интересов".

"Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов к музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды" , - отметила Джепарова.

МИД РФ скорбит из-за решения суда Амстердама по "скифскому золоту"