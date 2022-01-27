Резников провел встречу с конгрессменами США

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США отметил, что ожидает новых правовых рычагов США для сдерживания агрессии РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было большой честью принять двухпартийную делегацию Конгресса США в Министерстве обороны Украины. Наша сила в единстве! Рассчитываю на новые правовые рычаги со стороны США для сдерживания российской агрессии!" , - написал Резников на своей странице в Twitter в четверг вечером.