Европейцы в январе забрали из ПХГ 90 млн м³ – оператор ГТС

Реэкспорт газа из Украины европейскими компаниями в январе составил 90 млн м³, сообщает Обозреватель.

Согласно данным "Оператора ГТС", в украинскую ГТС за 26 дней января физически поступило 1,415 млрд м³ – преимущественно транзит газа, а вышло из ГТС 1,505 млрд м³.

Отток газа из страны в первый месяц государственного регулирования цен на газ для отдельных производителей продуктов питания в 6 раз превысил объем так называемого льготного газа для производителей социально значимых продуктов питания.

Так по данным Минагро, объем "социального" газа в январе составил 14 млн м³ газа.