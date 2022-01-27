Уоллес не надеется на "дипломатический прорыв" в переговорах с РФ

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на «дипломатический прорыв» в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в комментарии BBC. По словам министра, все еще есть «шанс», что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он «не настроен оптимистично».

Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.

Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.