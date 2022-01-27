Гривна вышла в лидеры мирового рейтинга девальвации

Национальная валюта Украины гривна - вышла в лидеры рейтинга мировых валют по уровню падения с начала года, сообщает Корреспондент.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Thomson Reuters.﻿ В январе гривна упала на 5,5%. Больше в этом году девальвировал только российский рубль - 5,6%. На третьем месте идет шведская крона - 2,9%.

В то же время, рейтинг растущих валют возглавил южноафриканский рэнд - 4,3%, в тройку также входят колумбийский песо - 3,6% и бразильский реал - 2,5%.