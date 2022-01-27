В МВД рассказали новые детали стрельбы в Днепре

Во время стрельбы в Днепре, устроенной нацгвардейцем Артемом Рябчуком на территории завода "Южмаш", один из раненых смог поднять тревогу. Остальные военнослужащие забаррикадировали комнату отдыха, не впустив туда стрелка.﻿ Об этом на брифинге в Днепре сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Укринформ.

"Не могу обойти (вниманием. - ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, активно сопротивлявшихся правонарушителю и, которые рискуя собственной жизнью, забаррикадировали помещение, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизнь других военнослужащих смены, находившихся в комнате отдыха. А также героические действия другого военнослужащего, который был трижды ранен. Тем не менее, он смог убежать и оперативно сообщить всем дежурным службам о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование" , - отметил Енин.

Командующий Нацгвардией Николай Балан объяснил, что в комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились 8 безоружных военнослужащих. В целом же стража, в которой произошло чрезвычайное событие, насчитывала 23 военных. Из них пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

В то же время советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян добавила, что к материалам уголовного производства по массовому расстрелу людей в Днепре будут приобщены обнародованные в СМИ видеозаписи о стрельбе и показания подозреваемого нацгвардейца Артема Рябчука.