Санду предупредила молдован о риске войны в регионе

Президент Молдовы Майя Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала молдован быть начеку, но не паниковать.﻿ Об этом она заявила в эфире одного из молдовских телеканалов, сообщает Европейская правда.

"Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высокие. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны, и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью" , - сказала Майя Санду.

По ее словам, молдовские госучреждения проводят оценку ситуации с просчетом, в том числе очень плохих сценариев.

"Мы работаем над этим и несколько минут назад завершили одну из наших встреч в контексте этого вопроса. Мы пытаемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии" , – отметила Майя Санду.

Однако она сказала, что хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали.