Илон Маск за день потерял миллиарды долларов

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на 18 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций, сообщает Лента.Ру.

Маск потерял 18,4 миллиарда или 7,6 процентов своего состояния — оно уменьшилось до 224,4 миллиарда долларов. Однако предприниматель все равно остался лидером в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Акции производителя электромобилей 27 января по состоянию на 21:20 по Киеву дешевели на 8,8 процентов (до 855,34 доллара за бумагу). Максимально в ходе торгов их стоимость падала на 9,2 процента по отношению к предыдущему закрытию (до 851,41 доллара).

Ранее Маск опроверг слухи о выпуске бюджетного автомобиля Tesla.

"В настоящее время мы не работаем над автомобилем за 25 тысяч долларов" , — заявил предприниматель в ходе телефонного разговора во время раскрытия результатов компании за четвертый квартал.

Он объяснил отказ от разработки дешевой машины интересом к выпуску других авто.